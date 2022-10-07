Організатори "Євробачення" визначили місто, яке прийме конкурс у 2023 році

Містом-організатором 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" було обрано Ліверпуль, який суперничав у цій якості з Глазго. Про це йдеться у повідомленні на сайті конкурсу.

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"Ліверпуль був обраний після ретельного відбору пропозицій міст, під час якого місця проведення були вивчені на предмет можливості розміщення тисяч членів делегацій, технічного персоналу, фанатів та журналістів, інфраструктури, а також культурної пропозиції міста-організатора, що відображає перемогу України у 2022 році", - сказано у ньому.

Півфінали конкурсу пройдуть 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня. Місцем проведення буде Liverpool Arena (також відома як M&S Bank Arena, а раніше як Echo Arena).

BBC спільно з Європейською мовною спілкою (EBU) організують конкурс у консультації з Національною громадською телерадіокомпанією України, яка перемогла на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, що 17 червня організатори оголосили, що "після об'єктивного аналізу" дійшли висновку, що Україна не може виконати всі вимоги щодо гарантій безпеки та функціонування для проведення "Євробачення" у 2023 році, у зв'язку з чим запропонують провести конкурс Великій Британії, що зайняла цього року друге місце.

Перше ж місце на конкурсі отримав гурт Kalush Orchestra, який, однак, сам посів друге місце на національному відборі та потрапив на "Євробачення" внаслідок скасування перемоги на ньому виконавиці Аліни Паш.

У відповідь на заяву EBU про ймовірне перенесення конкурсу 2023 року до Великої Британії тодішній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон фактично відхрестився від бажання його країни провести його, заявивши, що хоче його проведення саме в Україні та вірить у її здатність організувати такий захід.

Проте 23 червня EBU заявив, що не має наміру переглядати своє рішення. Через місяць було оголошено, що конкурс пройде все ж таки у Великій Британії, але від імені України.

Останній раз "Євробачення" проводилося у Сполученому королівстві в 1998 році в Бірмінгемі, до цього конкурс приймало у 1982 році місто Гаррогейт, у 1974 році Брайтон, у 1972 році Едінбург, а у 1977, 1968, 1963 та 1960 роках Лондон.