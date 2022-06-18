Джонсон: Україна може і має приймати "Євробачення-2023"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що, на його думку, пісенний конкурс "Євробачення" 2023 року повинен пройти в країні-переможниці — Україні, незважаючи на війну. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

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"Звичайно, я б хотів, щоб конкурс пройшов в Україні, факт у тому, що вони виграли, і вони заслуговують на це. Я вірю, що вони можуть це зробити, і я вважаю, що вони мають скористатися своїм правом" - сказав Джонсон журналістам .

На його думку, Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б "фантастичним місцем для проведення "Євробачення".

"До конкурсу ще рік, все буде добре на той час, коли пройде "Євробачення", і я сподіваюся, що українці це зрозуміють", - підкреслив прем'єр-міністр Великобританії, який тільки-но повернувся до Лондона після поїздки до столиці України .

Нагадаємо, напередодні організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2023" звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу в цій країні, оскільки вважають, що Україна не зможе його прийняти.

У свою чергу українська сторона не погоджується з характером прийняття цього рішення і вимагає провести з нею переговори та змінити це рішення.