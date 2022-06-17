Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Борис Джонсон прибыл в Киев

Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Киев, визит в Киев
Фото: Twitter премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подчеркнул президент.

В частности, и сам Джонсон подтвердил свой визит в Украину в Twitter.

"Господин Президент, Владимир! Рад снова быть в Киеве", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, стороны обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

"И, конечно, нашу победу в войне за Независимость. Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь", - написал глава ОП в Telegram.

Напомним, что Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против агрессии РФ. Этот альянс должен стать альтернативой Евросоюзу.

Также 6 июня в Великобритании заявили, что бесплатно передадут Украине реактивные системы залпового огня M270 и большое количество снарядов M31A1, чтобы помочь ей защитить себя от российской агрессии.

Автор:
Анастасия Дедковская