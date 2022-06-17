Борис Джонсон прибув до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - наголосив президент.

Президент додав, що сьогоднішні переговори з Борисом Джонсоном були максимально щирими та предметними.

"Говорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічну допомогу, санкційний тиск на агресора, гарантії безпеки для нашої держави. Готуємося до відбудови України після нашої перемоги. Сумнівів, що ми її здобудемо, у нас немає.", - додав Володимир Зеленський.

Зокрема, і сам Джонсон підтвердив свій візит в Україну у Twitter.

"Пане Президенте, Володимире! Добре знову бути в Києві", - йдеться у повідомленні.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, сторони обговорили необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

"І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність. Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути", - написав голова ОП в Telegram.

Нагадаємо, Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, спрямований проти агресії РФ. Цей альянс має стати альтернативою Євросоюзу.

Також 6 червня у Великобританії заявили, що безкоштовно передадуть Україні реактивні системи залпового вогню M270 та велику кількість снарядів M31A1 до них, щоб допомогти їй захистити себе від російської агресії.