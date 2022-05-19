Великобританія відправить більше озброєння Україні

Великобританія має намір передати Україні далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та безпілотники.

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Про це повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

Зазначається, що прем'єр-міністр Борис Джонсон 19 травня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери обговорили низку питань, включаючи військову підтримку та глобальну продовольчу безпеку. Президент Зеленський поінформував про ситуацію на Донбасі і боротьбу, що продовжується, за повернення всієї суверенної території України та протидію російській дезінформації на окупованих територіях.

Також Зеленський та Джонсон обговорили хід переговорів та домовилися активізувати роботу з союзниками, включаючи США, Францію та Німеччину, для визначення довгострокової безпеки України.

Прем'єр-міністр Великобританії висловив серйозне занепокоєння зростанням глобальних наслідків незаконного вторгнення Росії і боягузливої і безрозсудної блокади президентом Путіним чорноморських портів України, включаючи зростання цін на продукти харчування в країнах, що розвиваються.

Зеленський та Джонсон розглянули варіанти відкриття найважливіших морських та наземних шляхів доставки українських запасів зерна.

Крім того, Джонсон висловив підтримку нашій країні та анонсував нові поставки озброєння.

"Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні у розмірі £1,3 млрд", – зазначив Борис Джонсон у Twitter.

Нагадаємо, Великобританія надасть ще 1,3 мільярда фунтів ($1,6 млрд) у вигляді військової підтримки та допомоги Україні. Нова сума майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Великобританії щодо допомоги Україні.