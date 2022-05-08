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Украина получит от Великобритании 1,6 млрд долларов в качестве военной помощи
Великобритания заявила, что предоставит еще 1,3 миллиарда фунтов ($1,6 млрд) в виде военной поддержки и помощи Украине. Новая сумма почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании по помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.
В правительстве страны заявили, что это самый высокий уровень расходов на конфликт со времен войн в Ираке и Афганистане.
Великобритания заявила, что дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.
Правительство также сообщило, что Джонсон проведет встречу с ведущими оборонными компаниями в конце мая, чтобы обсудить увеличение производства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Параллельно Великобритания активно давит на российскую экономику и вводит санкции против страны-агрессора. В частности, Министерство иностранных дел Великобритании закроет доступ России к британским консалтинговым, бухгалтерским, а также PR-услугам.
Кроме того, Великобритания ввела эмбарго на товары из России общей стоимостью 1 млрд фунтов.