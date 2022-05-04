Великобритания ввела санкции еще против 1600 россиян и компаний из РФ

Министерство иностранных дел Великобритании закроет доступ России к британским консалтинговым, бухгалтерским, а также PR-услугам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства. С полным списком тех, кто попал под санкции, можно ознакомиться по этой ссылке.

Министр иностранных дел Лиз Трасс в среду, 4 мая, объявила о запрете на экспорт услуг в Россию. "Это лишает их возможности вести дела с британскими секторами, имеющими решающее значение для российской экономики", — говорится в сообщении.

Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах. Россия, говорится в релизе, сильно зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику.

"Ведение бизнеса с режимом Путина морально несостоятельно и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа России к британским службам усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", — добавила Трасс.

Также в правительстве отметили, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего тактику кремлевской теневой фабрики троллей, министр иностранных дел также объявила о 63 новых санкциях, многие из которых коснулись актеров и организаций из основных медиаорганизаций путем замораживания активов и запретов на поездки.

"Слишком долго RT и Sputnik выдавали опасную чепуху, прикрываясь серьезными новостями, чтобы оправдать вторжение Путина в Украину. Они уже были удалены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перекрыли доступ к их веб-сайтам, учетным записям в социальных сетях и приложениям, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", — добавил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

Напомним, ранее правительство Австралии ввело целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки еще на 110 человек в ответ на войну России против Украины.