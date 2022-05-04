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Австралия ввела санкции в отношении депутатов РФ и сепаратистов псевдореспублик
Правительство Австралии ввело целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки еще на 110 человек в ответ на войну России против Украины.
Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и более 30 "чиновников" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии.
В списках 34 представителя возглавляемых Россией сепаратистских группировок Донецкой и Луганской областей.
Также в список попали еще 76 депутатов Госдумы РФ. Некоторые из них голосовали за резолюцию с призывом к президенту Путину признать независимость так называемых "республик Л/ДНР", а большинство впоследствии проголосовало за ратификацию одного или обоих договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и так называемыми "республиками".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утверждая государственную власть над территориями Украины без разрешения правительства Украины", - говорится в сообщении.
Еще один депутат Думы, Олег Матвейчев, попал в список за распространение дезинформации и пропаганды. Также в список санкций попал российский тележурналист Владимир Соловьев.
Всего Австралия ввела санкции против 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на войну России.
Напомним, что ранее в связи с полномасштабным вторжением России в Украину правительство Австралии применило санкции к государственным предприятиям РФ.