Австралия ввела санкции в отношении депутатов РФ и сепаратистов псевдореспублик

Правительство Австралии ввело целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки еще на 110 человек в ответ на войну России против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и более 30 "чиновников" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии.

В списках 34 представителя возглавляемых Россией сепаратистских группировок Донецкой и Луганской областей.

Также в список попали еще 76 депутатов Госдумы РФ. Некоторые из них голосовали за резолюцию с призывом к президенту Путину признать независимость так называемых "республик Л/ДНР", а большинство впоследствии проголосовало за ратификацию одного или обоих договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и так называемыми "республиками".

"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утверждая государственную власть над территориями Украины без разрешения правительства Украины", - говорится в сообщении.

Еще один депутат Думы, Олег Матвейчев, попал в список за распространение дезинформации и пропаганды. Также в список санкций попал российский тележурналист Владимир Соловьев.

Всего Австралия ввела санкции против 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на войну России.

Напомним, что ранее в связи с полномасштабным вторжением России в Украину правительство Австралии применило санкции к государственным предприятиям РФ.