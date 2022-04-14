Австралия ввела санкции против 14 российских компаний

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину правительство Австралии применило санкции к государственным предприятиям РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли страны.

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"Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", — говорится в сообщении.

В санкционный перечень вошли "КамАЗ", "Ростелеком", "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Севмаш", "РусГидро" и "Объединенная судостроительная корпорация", холдинг "Росэлектроника", "Новороссийский морской торговый порт", РЖД, "СОГАЗ", АК "АЛРОСА" и "Совкомфлот".

"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", — заявили в МИД.

Ранее правительство Австралии применило дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси.

Австралия также решила ввести запрет на экспорт в Российскую Федерацию определенных предметов роскоши, включая вино, дорогостоящую косметику и запчасти для элитных автомобилей.