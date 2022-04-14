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Австралія ввела санкції проти 14 російських компаній
У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну уряд Австралії застосував санкції до державних підприємств РФ. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ і торгівлі країни.
До санкційного переліку увійшли "КамАЗ", "Ростелеком", "Газпром", "Газпром нафта", "Транснафта", "Севмаш", "РусГідро" та "Об'єднана суднобудівна корпорація", холдинг "Роселектроніка", "Новоросійський морський торговельний порт", РЗ, "СОГАЗ", АК "АЛРОСА" та "Совкомфлот".
"Наша націленість на російські державні підприємства у координації з ключовими партнерами підриває їхню здатність стимулювати російську економіку", — заявили в МЗС.
Раніше уряд Австралії застосував додаткові мита у розмірі 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Австралія також вирішила запровадити заборону на експорт до Російської Федерації певних предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику та запчастини для елітних автомобілів.