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Экономика
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Австралия вводит пошлину 35% на весь импорт из России и Беларуси

Австралия вводит налог 35% на весь импорт из России и Беларуси
Правительство Австралии решило ужесточить санкции против России и Беларуси

Правительство Австралии решило ужесточить санкции против России и Беларуси из-за циничного вторжения в Украину и кровавой войны.

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Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, говорится в официальном заявлении правительства. 

"Правительство Австралии принимает дальнейшие меры по увеличению экономических затрат для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси", — говорится в заявлении.

Решение вступит в силу с 25 апреля в дополнение к действующим сейчас общим ставкам пошлины.

С 25 апреля также вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей.

Моррисон подчеркнул, что Австралия солидарна с Украиной в борьбе против агрессии России.

"Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает призывать Россию прекратить свое несправедливое и незаконное вторжение в Украину", — сказал он.

"Австралия, после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны, вводит пошлины 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа. Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику. Работа продолжается", — написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

Кроме того, чтобы поддержать народ Украины, правительство Австралии предоставит гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов, 70 000 тонн энергетического угля для поддержки энергетической безопасности Украины, а также временные визы для украинцев.

Автор:
Светлана Манько