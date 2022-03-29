"Дело Магнитского": Австралия наложила санкции на 39 россиян

Министерство иностранных дел Австралии объявило о введении санкций в отношении 39 граждан Российской Федерации, связанных с "делом Магнитского".

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Как заявила глава австралийского МИД Марис Пейн, санкции вводятся в отношении 14 российских граждан, ответственных за коррупцию, факты которой раскрыл юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Кроме этого, под ограничительные меры попали еще 25 граждан России, которые, по мнению Пейн, связаны со смертью юриста.

"Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запреты на поездки. Это гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже заблокирован в странах-единомышленниках и их финансовых системах", – подчеркнули в МИД.

Сергей Магнитский – российский юрист и налоговый консультант украинского происхождения, который раскрыл масштабную коррупцию со стороны российских налоговых и правоохранительных органов.

В 2008 году он был арестован по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В тюрьме Магнитский подвергался жестоким пыткам.

В ноябре 2009 года после того, как ему отказали в медицинской помощи, Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина".

По официальным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В ноябре 2011 года Hermitage Capital представил 100-страничный доклад под названием "Пытки и убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами", в котором утверждалось, что заключенного избивали и не обращали внимания на его заявления об ухудшении здоровья.

После смерти Магнитского дело в его отношении было прекращено. Однако в конце августа 2011 года расследование дела было возобновлено по заявлению Генпрокуратуры.

В ноябре 2012 года Следственный департамент МВД РФ заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Смерть Магнитского вызвала огромный резонанс в обществе и привела к серьезным политическим последствиям.

В частности, правительство США утвердило список российских чиновников, так называемый "Список Магнитского", в котором перечислены 60 высокопоставленных должностных лиц РФ, имевших отношение к делу и гибели Магнитского.

Впоследствии американские власти расширили список лиц, причастных к смерти Магнитского.

В частности, в "Список Магнитского" попали лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, экс-руководитель управления следственного департамента МВД РФ Павел Лапшов, сотрудник спецслужб Чечни Аюб Катаев и другие чиновники.

Позднее подобную резолюцию принял Европарламент и отдельные страны.

Так, в ноябре 2017 года Канада ввела санкции против 30 граждан РФ. Всего в санкционном списке оказались 52 человека, из них 30 – граждане Российской Федерации, сообщили в канадском правительстве.

Ранее Оттава приняла решение создать свой аналог американского "Списка Магнитского".

В январе 2018 года Департамент миграции Литвы опубликовал свой аналог "Списка Магнитского" из 49 граждан, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.