"Справа Магнітського": Австралія запровадила санкції щодо 39 росіян

Міністерство закордонних справ Австралії оголосило про запровадження санкцій щодо 39 громадян Російської Федерації, пов'язаних із "справою Магнітського".

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Як заявила глава австралійського МЗС Маріс Пейн, санкції вводяться щодо 14 російських громадян, відповідальних за корупцію, факти якої розкрив юрист інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський.

Крім цього, під обмежувальні заходи потрапили ще 25 громадян Росії, які, на думку Пейн, пов'язані зі смертю юриста.

"Ці особи будуть піддані цілеспрямованим фінансовим санкціям, включаючи заморожування активів та заборону на поїздки. Це гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, хто вже заблокований у країнах-однодумцях та їхніх фінансових системах", – наголосили у МЗС.

Сергій Магнітський – російський юрист та податковий консультант українського походження, який розкрив масштабну корупцію з боку російських податкових та правоохоронних органів.

У 2008 році він був заарештований за звинуваченням у пособництві в ухиленні від сплати податків. У в'язниці Магнітський зазнав жорстоких тортур.

У листопаді 2009 року після того, як йому відмовили у медичній допомозі, Магнітський помер у СІЗО "Матроська тиша" .

За офіційними даними, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У листопаді 2011 року Hermitage Capital представила 100-сторінкову доповідь під назвою "Катування та вбивство Магнітського. Приховування правди державними органами", в якій стверджувалося, що ув'язненого били і не звертали уваги на його заяви про погіршення здоров'я.

Після смерті Магнітського справа щодо нього було припинено. Проте наприкінці серпня 2011 року розслідування справи було відновлено за заявою Генпрокуратури.

У листопаді 2012 року Слідчий департамент МВС РФ заявив про завершення розслідування у головній справі щодо юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Смерть Магнітського викликала величезний резонанс у суспільстві та призвела до серйозних політичних наслідків.

Зокрема уряд США затвердив список російських чиновників, так званий "Список Магнітського", в якому перераховані 60 високопосадовців РФ, які мали відношення до справи та загибелі Магнітського.

Згодом американська влада розширила список осіб, причетних до смерті Магнітського.

Зокрема, до "Списку Магнітського" потрапили лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, екскерівник управління слідчого департаменту МВС РФ Павло Лапшов, співробітник спецслужб Чечні Аюб Катаєв та інші чиновники.

Пізніше подібну резолюцію прийняв Європарламент та окремі країни .

Так, у листопаді 2017 року Канада запровадила санкції проти 30 громадян РФ. Загалом у списку санкцій опинилися 52 особи, з них 30 – громадяни Російської Федерації, повідомили в канадському уряді.

Раніше Оттава вирішила створити свій аналог американського "Списку Магнітського".

У січні 2018 року Департамент міграції Литви опублікував свій аналог "Списку Магнітського" з 49 громадян, яким через порушення прав людини та відмивання грошей заборонено в'їзд до Литви.