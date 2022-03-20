Австралия передаст Украине более 70 тысяч тонн угля

Австралия передаст Украине не менее 70 тысяч тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

По информации Минэнерго, уголь будет предоставлен по запросу украинского правительства.

"Австралия признана на международном уровне как ведущий и надежный поставщик энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны России", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Минэнерго отмечают, что правительство Австралии провело работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля, что станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением.

Стоимость угля и его доставки будет покрываться правительством Австралии.

Организацией отправки угля в Украину будет заниматься австралийская компания Whitehaven Coal.

"По правительственной линии вместе с украинской стороной прорабатывается вопрос скорейших поставок", – добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в начале января в Украину завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС, которая является главным источником энергии для области.

Напомним, в конце декабря 2021 года Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах перешла на газ. На 6 января на ЛуТЭС было 8,1 тысячи тонн угля, около 14% от минимального объема.