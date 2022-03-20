Австралія передасть Україні понад 70 тисяч тонн вугілля

Австралія передасть Україні щонайменше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

За інформацією Міненерго, вугілля буде надано на запит українського уряду.

"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному та жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У Міненерго зазначають, що уряд Австралії провів роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане вкладом країни у забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.

Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.

Організацією відправлення вугілля в Україну займатиметься австралійська компанія Whitehaven Coal.

"По урядовій лінії разом з українською стороною опрацьовується питання якнайшвидшого постачання", – додали в міністерстві.

Як повідомлялося раніше, на початку січня до України завезли перші 60 вагонів енергетичного вугілля для Луганської ТЕС, яка є основним джерелом енергії для області.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року Луганська ТЕС через відсутність у достатніх обсягах запасів вугілля на складах перейшла на газ. На 6 січня на ЛуТЕС було 8,1 тисячі тонн вугілля, близько 14% від мінімального обсягу.