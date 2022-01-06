В Украину пришло 60 вагонов российского угля для Луганской ТЭС

В Украину завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС, которая является главным источником энергии для области.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова.

"Позитивные новости. Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливыми хотя бы в плане тепла", — написала она, подчеркнув при этом: справедливо будет поблагодарить ее "визави по ТКГ", российского чиновника Сергея Назарова.

Помимо этого Страхова добавила, что речь идет об антраците из Ростовской области (РФ).

Отметим, что Луганская электростанция — основной источник электро- и теплоэнергии для жителей Луганской области. Также она питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.

Напомним, в конце декабря 2021 года Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах перешла на газ. На 6 января на ЛуТЭС было 8,1 тысячи тонн угля, около 14% от минимального объема.

"Из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем для этой ТЭС нет еще другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме замены угля на газ", — заявили в Министерстве энергетики Украины.

Там подчеркнули, что стабильное обеспечение тепло- и электроснабжением — главный приоритет отопительного сезона.

"Именно поэтому НКРЭКП 17 декабря принял решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", — подчеркнули в министерстве.