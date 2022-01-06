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В Украину пришло 60 вагонов российского угля для Луганской ТЭС
В Украину завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС, которая является главным источником энергии для области.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова.
"Позитивные новости. Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливыми хотя бы в плане тепла", — написала она, подчеркнув при этом: справедливо будет поблагодарить ее "визави по ТКГ", российского чиновника Сергея Назарова.
Помимо этого Страхова добавила, что речь идет об антраците из Ростовской области (РФ).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что Луганская электростанция — основной источник электро- и теплоэнергии для жителей Луганской области. Также она питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.
Напомним, в конце декабря 2021 года Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах перешла на газ. На 6 января на ЛуТЭС было 8,1 тысячи тонн угля, около 14% от минимального объема.
"Из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем для этой ТЭС нет еще другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме замены угля на газ", — заявили в Министерстве энергетики Украины.
Там подчеркнули, что стабильное обеспечение тепло- и электроснабжением — главный приоритет отопительного сезона.
"Именно поэтому НКРЭКП 17 декабря принял решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", — подчеркнули в министерстве.