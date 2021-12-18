Угольным ТЕС разрешили закупать газ для электрогенерации

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря.

Предельная цена закупки газа для таких производителей составляет 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена только в отопительный период и при крайней необходимости – в случае предельного дефицита мощности в Объединенной энергосистеме страны.

НКРЭКУ разрешила Укрэнерго запрещать доступ к импорту электроэнергии при неподтверждении импортером графика поставок

Нацкомиссия также разрешила НЭК "Укрэнерго" лишать доступа к межгосударственным пересечениям (импорт электроэнергии) из Беларуси и России компании, которые выиграли соответствующий аукцион, но не могут подтвердить график поставок.

Согласно документу график поставок электроэнергии должен подтвердить оператор системы передачи сопредельного государства (Беларуси или России). Решение было принято с целью предупреждения злоупотреблений на рынке.

Напомним, Министерство энергетики инициирует принятие Кабинетом министров распоряжения о внедрении для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей вспомогательной услуги по закупке газа.

По мнению Минэнерго, этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству ТЭС и ТЭЦ электроэнергии при использовании ими в качестве топлива природного газа.

Отметим, 17 декабря в ходе "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.

Накануне СМИ сообщили, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.