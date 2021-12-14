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Минэнерго предлагает механизм безубыточного для ТЭС и ТЭЦ использования газа вместо угля
Министерство энергетики инициирует принятие Кабинетом министров распоряжения о внедрении для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей вспомогательной услуги по закупке газа. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По мнению Минэнерго, этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству ТЭС и ТЭЦ электроэнергии при использовании ими в качестве топлива природного газа.
Применяться же он будет лишь в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь.
"Это не значит, что мы переводим все наши ТЭС и ТЭЦ на газ. Механизм, который будет имплементирован, предполагает использование газа только для того объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент", – цитируется в сообщении первый заместитель министра Юрий Власенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, что власти не хотят допустить повторения ситуации, которая произошла прошлой зимой, когда госкомпания "Центрэнерго" использовала газ для производства электроэнергии и не имела средств, чтобы рассчитаться за него, поскольку не было предусмотрено соответствующего механизма.
В Минэнерго также отмечают, что в декабре ожидаются поставки в целом около 1,95 млн тонн украинского и импортного угля. Планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.
При этом, несмотря на постепенное накопление угля на складах энергогенерирующих предприятий, запасы, напомним, остаются крайне далеки даже от гарантированных минимумов. Так, к 14 декабря, по данным Минэнерго, на украинских ТЭС находилось 459,6 тысячи тонн угля, что почти втрое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (1314,8 тысячи тонн), но все же на 18% больше, чем на начало декабря (388,3 тысячи тонн).
Отметим также, что из-за острой нехватки угля в Украине выводят на полную мощность с досрочным выходом из ремонтов атомную генерацию: 30 ноября это было сделано с Запорожской АЭС. До этого 10 ноября подключили к энергосистеме блок №1 Южно-Украинской АЭС, 12 ноября — блок №3 Ровенской АЭС, а 18 ноября — №4 Запорожской АЭС.
В конце января должны заработать одновременно все имеющиеся 15 энергоблоков АЭС: ныне их уже работает 14, а с еще одного выгружают отработавшее топливо.
Кроме того, в ноябре были запущены в работу две работающие на газе киевские теплоэлектроцентрали и еще одна ТЭЦ под Харьковом.
Источник фото: Depositphotos