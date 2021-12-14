Минэнерго предлагает механизм безубыточного для ТЭС и ТЭЦ использования газа вместо угля

Министерство энергетики инициирует принятие Кабинетом министров распоряжения о внедрении для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей вспомогательной услуги по закупке газа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По мнению Минэнерго, этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству ТЭС и ТЭЦ электроэнергии при использовании ими в качестве топлива природного газа.

Применяться же он будет лишь в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь.

"Это не значит, что мы переводим все наши ТЭС и ТЭЦ на газ. Механизм, который будет имплементирован, предполагает использование газа только для того объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент", – цитируется в сообщении первый заместитель министра Юрий Власенко.

По его словам, что власти не хотят допустить повторения ситуации, которая произошла прошлой зимой, когда госкомпания "Центрэнерго" использовала газ для производства электроэнергии и не имела средств, чтобы рассчитаться за него, поскольку не было предусмотрено соответствующего механизма.

В Минэнерго также отмечают, что в декабре ожидаются поставки в целом около 1,95 млн тонн украинского и импортного угля. Планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн ​​тонн.

При этом, несмотря на постепенное накопление угля на складах энергогенерирующих предприятий, запасы, напомним, остаются крайне далеки даже от гарантированных минимумов. Так, к 14 декабря, по данным Минэнерго, на украинских ТЭС находилось 459,6 тысячи тонн угля, что почти втрое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (1314,8 тысячи тонн), но все же на 18% больше, чем на начало декабря (388,3 тысячи тонн).

Отметим также, что из-за острой нехватки угля в Украине выводят на полную мощность с досрочным выходом из ремонтов атомную генерацию: 30 ноября это было сделано с Запорожской АЭС. До этого 10 ноября подключили к энергосистеме блок №1 Южно-Украинской АЭС, 12 ноября — блок №3 Ровенской АЭС, а 18 ноября — №4 Запорожской АЭС.

В конце января должны заработать одновременно все имеющиеся 15 энергоблоков АЭС: ныне их уже работает 14, а с еще одного выгружают отработавшее топливо.

Кроме того, в ноябре были запущены в работу две работающие на газе киевские теплоэлектроцентрали и еще одна ТЭЦ под Харьковом.

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