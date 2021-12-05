ДТЭК привез в Украину второе судно с американским углем для ТЭС

В Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК).

Как говорится в сообщении, судно поставлено в рамках договоренностей ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии.

Общий объем второй поставки составляет 66 тысяч тонн. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС.

"Несмотря на очень сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни она пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды. Мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для того, чтобы в этих сверхсложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон", – рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Накануне 60,5 тысяч тонн топлива из первого судна класса "Панамакс", привезенного ДТЭК для нужд государственной генерации "Центрэнерго", были отгружены в подвижные составы (вагоны) и направлены в Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

Это позволит им частично стабилизировать ситуацию с нехваткой угля и при необходимости производить больше электроэнергии в пики ее потребления. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго".

Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три судовых партий с углем, зафрахтованным ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет около 470 тысяч тонн.

На сегодняшний день общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил более 0,9 млн тонн. ДТЭК продолжает переговоры о дополнительных объемах топлива.

Напомним, первая партия импортного угля для "Центрэнерго" прибыла 20 ноября. Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн