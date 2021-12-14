У Зеленского рассказали, как планируют решать проблему с дефицитом угля

В Офисе президента рассчитывают на прибытие в Украину около 6 кораблей с углем до конца 2021 года, позже ожидается еще прибытие 6-10 кораблей ежемесячно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

Он подчеркнул, что на складах ТЭС действительно низкие запасы угля. На сегодняшний день цифра равна 450 тысячам тонн на складах тепловых электростанций, и еще 150 тысяч тонн сегодня находится в портах.

Замруководителя ОП объяснил, что маленькие запасы угля обусловлены двумя причинами. Первая причина – это мировой энергетический кризис, который возник в мире ещё полгода назад, когда начался глобальный дефицит угля по всему миру.

Вторая причина – это агрессивные действия Российской Федерации, которая заблокировала доставку угля железнодорожным способом из стран, откуда Украина могла импортировать уголь. В частности, самым большим поставщиком угля в Украину был Казахстан, который мог поставлять в нашу страну до 500 тысяч тонн угля ежемесячно.

Ростислав Шурма добавил, сегодня объёмы угля, которые добываются в Украине, достаточны для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу энергетической системы.

"Для того, чтобы наполнить склады, мы ежемесячно будем импортировать уголь морем. На сегодняшний день уже 2 корабля находятся на разгрузке в портах, и ещё около 6 кораблей Украина ожидает к концу декабря. Далее в январе, феврале, марте Украина будет импортировать такие же самые объёмы угля. Уже можно спрогнозировать, что к концу года на наших складах будет примерно 800 тысяч тонн угля", – отметил Шурма.

Кроме этого, по его словам, есть стабильный импорт из Польши в объемах 100-120 тысяч тонн в месяц. Также уголь импортируют холдинг ДТЭК и ПАО “Центрэнерго”.

Напомним, первая партия импортного угля для "Центрэнерго" прибыла 20 ноября. Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн. А 5 декабря в Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона.

Отметим также, что из-за острой нехватки угля в Украине выводят на полную мощность с досрочным выходом из ремонтов атомную генерацию. В конце января должны заработать одновременно все имеющиеся 15 энергоблоков АЭС: сейчас их уже работает 14, а еще с одного выгружают отработавшее топливо.

Источник фото: Depositphotos