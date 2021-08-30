Украине для прохождения зимы нужно импортировать 3,5 млн тонн угля — министр

Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр энергетики Герман Галущенко.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", — сказал он.

При этом чиновник отметил, что генерирующие компании — и ДТЭК, и "Центрэнерго" — начали заключать контракты на импорт угля. По словам Галущенко, цена электроэнергии на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить [электроэнергию], продавать и зарабатывать".

"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить осенне-зимний период", — добавил министр.

При этом он отметил, что в отопительном сезоне 2021/2022 Минэнерго рассчитывает на "определенные достижения" — работу 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций минимум с подключением и 15-го в случае необходимости, особенно в декабре-январе.

Галущенко также сообщил, что согласно его прогнозам запасы газа в подземных хранилищах на начало отопительного сезона достигнут 19,5 млрд кубометров.

Ранее компании "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тысяч тонн энергетического угля от компании Hamilton mine US (США), который они разделят поровну по прибытии товара.

В ДТЭК также сообщили о начале поставок угля из Польши, первая партия которого в объеме 2,7 тысячи тонн прибыла в Украину 19 августа в рамках подписанного с польским угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения об импорте 320 тысяч тонн энергоугля. Кроме того, "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из Казахстана.

Минэнерго увеличило плановые показатели накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ на начало осенне-зимнего периода — на октябрь — до 3,046 млн тонн, что в 2,16 раза превышает план, утвержденный предыдущим помесячным графиком.