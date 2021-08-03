Цена угля растет, а его запасы на ТЭС малы. Украинцам пора готовиться к отключениям света?

Рынок электричества не так давно перестало лихорадить от новостей о падении рынка на сутки вперед, но сейчас на горизонте появился новый возможный кризис.

По данным "Укрэнерго", 22 июля 14 энергоблоков на теплоэлектростанциях были остановлены из-за отсутствия угля, а уже 26 июля компания сообщила о том, что на складах ТЭС находится 954 тыс. тонн угля, что на 21% меньше, чем должно быть в соответствии с графиком накопления на складах. При этом до начала отопительного сезона, для нормального прохождения которого украинским ТЭС нужно иметь на своих складах около 2 млн тонн, осталось чуть больше трех месяцев.

Также не внушает оптимизма рост цен на уголь. 29 июля эталонная цена угля по котировкам API 2(агентство Argus) достигла рекордной за последние 10 лет отметки в $133 за тонну. А это вместе с обвалом индикативного для всех рынков электроэнергии рынка на сутки вперед ставит вопрос об экономической целесообразности закупки угля отечественными ТЭС.

Вопрос нехватки угля и аврала в связи с подготовкой к отопительному сезону стал уже традиционным для украинских властей с 2014 года, когда российская военная агрессия превратила Украину из экспортера угля в его импортера. И хотя ТЭС генерируют около 30% всей электроэнергии в Украине, они важны как маневровые мощности во время пикового потребления в зимние месяцы. Именно поэтому в случае нехватки угля зимой риски веерных отключений, или блэкаутов, вполне реальны.

Delo.ua решило разобраться, чем грозит украинцам ситуация с малыми запасами угля на складах ТЭС и остановленными энергоблоками, а также сможет ли электроэнергетический сектор подготовиться к грядущему отопительному сезону.

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Почему остановились энергоблоки

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что остановка энергоблоков на ТЭС связана с обвалом на рынке на сутки вперед (РСВ): "ТЭС остановились не из-за нехватки угля и не на ремонты, а после соответствующего обращения ДТЭК к правительству. ДТЭК предупреждал, что остановка энергоблоков возможна ввиду ситуации на РСВ. Некоторые энергоблоки были выведены в резерв из-за нерентабельной работы, что было вызвано масштабными спекуляциями на РСВ".

По его мнению, угольная генерация ждет роста цен на электричество для промышленности и потом включится в работу. Для населения же электричество в любом случае будет поставляться в рамках спецобязательств в соответствии с последним решением Кабмина. Эксперт отмечает, что запасы угля не являются показателем, определяющим работу станций, уголь закупается так, как это выгодно ТЭС.

"Если бы государство действительно было обеспокоено низкими запасами на ТЭС, оно давно ввело бы понятие страхового неснижаемого запаса угля. Для этого достаточно было бы принять постановление Кабмина, которым бы определялся этот объем. Но правительство этого не делает, следовательно, все разговоры о том, что они(власти, — Delo.ua) очень обеспокоены недостатком угля на складах ТЭС, пустая болтовня. Мне все равно, снижаются они или нет, меня интересует продукт. Не будет угля — будут топить газом, не будет газа — будут топить мазутом. Это дело субъектов хоздеятельности", — отмечает Рябцев.

Он уверен, что для стабилизации работы энергоблоков необходимо урегулировать ранее возникшую ситуацию с обвалом цен на РСВ. Для этого каждая компания, которая участвует в торгах на РСВ, должна иметь подверженный оператором системы передачи ресурс(электричество), иначе ее следует вывести с рынка. Кроме того, цены на рынке двухсторонних договоров не должны привязываться к ценам на рынке РСВ.

"Эти договоры должны заключаться прозрачно, то есть на электроэнергетической бирже или на других площадках с открытыми реестрами. Электроэнергия — специфический инфраструктурный товар, от цен на который зависят цены и тарифы на все товары и услуги, которые реализуются в Украине. Это достаточные основания, чтобы сделать рынок электроэнергии прозрачным", — говорит Рябцев, отмечая, что риски для отопительного сезона всегда есть и будут, но управлять ими ни правительство, ни участники рынка не готовы.

Примечательно, что тезис о текущем кризисе как следствии кризиса на РСВ подтверждает и сам ДТЭК. Согласно заявлению компании, причиной критической ситуации стал целый ряд факторов: необоснованно низкие цены на рынке электроэнергии (РСВ), многомиллиардные долги на балансирующем рынке, нестабильность и дисбалансы, вызванные ценовыми манипуляциями трейдеров.

Согласно заявлению ДТЭК, только в 2021 году ТЭС, работающие в ОЭС Украины, получили убыток в размере 5,1 млрд грн. За 5 месяцев года убытки от производства электроэнергии ТЭС "ДТЭК Энерго" составили 1,2 млрд грн. Генерирующие предприятия имеют непогашенный долг 12,4 млрд грн перед поставщиками угля.

"Такое финансовое положение предприятий тепловой генерации не позволяет закупить топливо для создания необходимых запасов угля на отопительный период, делает невозможным финансирование текущей деятельности предприятий, проведение текущих и капитальных ремонтов, а также приводит к созданию задолженности перед угледобывающими предприятиями", — отмечают в ДТЭК.

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Правда ли, что запасов угля очень мало

По словам энергетического обозревателя Игоря Маскалевича, текущие запасы угля — это плохо, но не критично, поскольку до начала отопительного сезона еще три месяца и время сделать запасы еще есть.

"Для хорошего прохождения отопительного сезона необходимо 2 млн тонн. Привезти их или добыть никакой сложности не представляет. По большому счету это давление ради того, чтобы поднять тарифы. На самом деле резервы есть. До сентября волноваться не стоит, если и в сентябре ничего не сделают, то это будет очень плохо", — говорит Маскалевич.

Он считает, что если зима будет теплая, Украина сможет нормально пройти отопительный сезон, а если холодная, то вполне возможны веерные отключения в некоторых регионах.

В свою очередь аналитик рынка электроэнергии из компании ExPro Дмитрий Сидоров отмечает, что говорить о рисках для отопительного сезона пока рано, поскольку для закупки угля на склады у ТЭС есть еще достаточно времени. Кроме того, если уголь уже законтрактован, то на склады он идет месяц-полтора, то есть до сентября придет. А низкие запасы в первую очередь связаны с высоким потреблением в летнее время.

"Лето очень жаркое, и растет энергопотребление. Большая потребность в работе электростанций, поэтому максимально стараются работать и срабатывают уголь. Поставки, судя по нашим наблюдениям, идут равномерно. В сентябре использование угля снизится и запасы начнут нарастать сами по себе. Плюс увеличатся поставки", — говорит Сидоров.

По его словам, энергоблоки, которые ранее отключились из-за нехватки угля, пытаются включиться, иначе их может заменить другой вид генерации и они потеряют деньги.

"Сейчас единственный вопрос — ремонты атомной генерации. При включении одного блока на АЭС сразу два-три блока на ТЭС отключаются, потому что они не нужны. Им логичнее ловить любой момент для возможности генерации. "Энергоатом" так спланировал ремонты, что собирается максимально включиться осенью-зимой, когда будет максимальное потребление, поэтому зимой у них будет еще меньше работы", — комментирует Сидоров.

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Сможем ли пройти зиму за счет собственной добычи?

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина рассчитывает пройти отопительный сезон за счет угля собственной добычи, но в случае нехватки вполне возможен импорт. В настоящее время рассматривается возможность импорта угля из Польши, ЮАР и Казахстана, его объемы будут зависеть от баланса собственной добычи.

При этом стоит понимать, что ситуация с украинским углем далеко не такая, как с газом украинской добычи. Если украинский газ гораздо дешевле импортного, то с углем все не так однозначно. По словам Маскалевича уголь на мировом рынке стоит $110-120 за тонну. При этом прайс-кэпы (граничные цены на электроэнергию) рассчитаны на $80 за тонну. Единственное предприятие, которое смогло бы рентабельно поставлять уголь для украинских ТЭС, это "ДТЭК Павлоградуголь", где себестоимость примерно $40-50 за тонну.

"Если сейчас начать закладывать лавы, то за три месяца успеют нарастить добычу. Но ДТЭК на этом экономит. Он в этом году выводит из эксплуатации несколько шахт", — говорит Маскалевич, отмечая, что на государственные шахты, где себестоимость около $200 долларов за тонну, рассчитывать нельзя, поскольку они нерентабельны.

В свою очередь в ДТЭК заявляют, что их угледобывающие предприятия также находятся в критическом положении. В течение августа-декабря 2021 года планируется ввод 14 рядов, что потребует 430 млн грн. Но существуют риски несвоевременного ввода их в эксплуатацию из-за долгов перед поставщиками в размере 1,15 млрд грн и отсутствия средств на приобретение ТМЦ. В случае реализации этих рисков потери добычи угля могут составить 0,6 млн тонн в будущих лавах и 0,8 млн тонн в действующих из-за их аварийности.

ДТЭК также имеет задолженность 140 млн грн за услуги по перевозке угля. При повышении тарифов на перевозку угля "Укрзализныцей", которое планируется уже с 1 сентября, долги и риски по перевозке угля возрастут. Эта инициатива также дополнительно повысит расходы тепловой генерации в 2 млрд грн в год.

"Такая критическая ситуация и хронический дефицит средств у предприятий тепловой генерации и угледобывающего сектора ставит под угрозу даже добычу необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объемов отечественного угля. При этом рыночная цена угля на внешних рынках превысила $100 за тонну, газа — $430 за 1 тыс. куб. м. Все это может повлиять на своевременности и полноценность подготовки к осенне-зимнему периоду, ремонтной кампании и создание необходимых запасов угля", — отмечают в ДТЭК.

Пора готовиться к отключениям света зимой или надежда остается?

В целом эксперты сошлись во мнении, что у Минэнерго и энергокомпаний все еще есть время накопить недостающие запасы угля. Расчет министра Галущенко на украинскую добычу может означать лишь то, что он надеется на увеличение добычи частных шахт ДТЭК. В свою очередь в компании заявляют о возможном срыве отопительного сезона, если проблемы в энергосекторе не будут решены в кратчайшие сроки. Это означает, что государство и бизнес пока не достигли соглашения по подготовке к отопительному сезону. В любом случае, если Минэнерго рассчитывает на уголь собственной добычи, ему придется идти на уступки ДТЭК, а это, вполне возможно, приведет к изменению модели энергетического рынка, в чем крайне заинтересована энергокомпания. Определенные уступки со стороны государства все же есть. Так, 30 июля НКРЭКУ было принято решение повысить предельную цену на электроэнергию на РСВ до 2000 грн/МВт-ч в ночное время и до 4000 грн/МВт- в дневное время.

Угольная генерация продает электроэнергию промышленности и повышение граничных цен на РСВ спровоцировало рост цен на электричество для промышленных потребителей. Обычные украинцы будут покупать электроэнергию по цене 1,68 за кВт-ч, а на фоне коронавирусных новостей маловероятно, что кто-то пересмотрит спецобязательства на рынке электроэнергии до конца года. Таким образом, обычных граждан электричеством будут снабжать за счет "Энергоатома", который является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.

А там тоже проблемы. Согласно тексту письма, которым располагает Delo.ua, Ривненская атомная электростанция с начала 2020 года недополучает финансирование от "Энергоатома". Из-за необходимости проводить регулярные и дорогостоящие ремонты оборудования растет и просроченная задолженность АЭС. Так, на конец первого полугодия 2020 года просроченная задолженность РАЭС составила 57,1 млн грн, из-за чего кредиторы выдвинули к компании 625 претензий на общую сумму 423,41 млн грн. Поэтому на электростанции, которая генерирует 12% электричества в Украине, есть риски невыполнения необходимых плановых ремонтных работ. Что может случиться в этом случае? Второго Чернобыля никто не допустит, однако вывести из эксплуатации энергоблок могут. А еще это негативно скажется на репутации нашей страны на международной арене.

Похожая ситуация с дефицитом мощностей возникала прошлой зимой. При этом недостающие МВт были закуплены у России и Беларуси. Последнее вызвало возмущение у европейского сообщества. И хотя план по синхронизации предусматривает работу в изолированном режиме всего несколько недель, подключаться к российской энергосистеме после столь громких заявлений будет просто смешно.

Степан Крьока, специально для Delo.ua