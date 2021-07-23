"Осенью Украина вернется в красную зону карантина. Это лишь вопрос времени", — Минздрав

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что из-за распространения по миру варианта коронавируса "Дельта" Украину ждет новая волна заболеваемости Covid-19. При этом из-за нее стране придется закрываться на самый суровый карантин.

Об этом он сказал в комментарии для программы "Сніданок з 1+1" на соответствующем телеканале.

"Covid не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти 100 стран отчитывается о том, что дельта-штамм вызывает большую и очень быструю вспышку на территории этих самых стран. В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это вопрос времени", — заявил он.

Главсанврач призвал сфокусировать сейчас все усилия на том, чтобы провести вакцинацию, чтобы осенью население уже имело иммунитет к этой болезни.

"Было принято решение о максимальном открытии всех 3 тысяч пунктов прививки. Вакцина будет доступна для каждого гражданина, потому что она будет находиться в ближайшей амбулатории или в ближайшей поликлинике", — отметил Кузин, добавив, что Минздрав по-прежнему нацелен на использование 10 млн доз вакцин против Covid-19 до конца лета.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил накануне об угрозе появления еще более опасного варианта коронавируса, чем активно распространяющийся ныне "Дельта".

Напомним также, что в Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации против Covid-19, в рамках которого прививать будут всех желающих в возрасте от 18 лет.