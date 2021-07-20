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В Украине стартует пятый этап вакцинации против коронавируса: кого будут прививать

Пятый этап вакцинации в Украине начнется 21 июля 2021 года

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

Украина открывает пятый этап вакцинации населения против COVID-19, на котором будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет.

При этом приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения, в частности, людям в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Мы получаем все больше вакцины против COVID-19 и создаем все больше пунктов, центров, мобильных бригад по иммунизации. Это позволяет открыть вакцинацию для всех желающих и защитить как можно больше людей от коронавирусной болезни, в частности, от нового штамма "Дельта", который уже добрался до Украины", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В то же время в пунктах и ​​центрах вакцинации в первую очередь будут прививать пожилых людей, людей с хроническими болезнями и другие уязвимые группы населения", — уточнил он.

При этом среди приоритетных групп остаются также медики, педагоги, социальные работники и военные, которые контактируют с большим количеством людей.

Как отмечается, пятый этап вакцинации в Украине начнется 21 июля 2021 года.

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Указано, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах прививки, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения.

Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам в ближайшее время признает вакцинацию от Covid-19 препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac и другими вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, что позволит привитым ими украинцам свободно посещать Евросоюз.

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