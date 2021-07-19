В Украину привезли вакцину Moderna: насколько она эффективна и кого ей будут прививать

На прошедших выходных в Украину впервые привезли вакцину от коронавируса Moderna — 2 млн доз нам прислали из США в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщили в Минздраве. Привезенный препарат станет четвертым среди вакцин AstraZeneca, Pfizer и Sinovac, которые сегодня массово используют в Украине.

Его уже начали развозить в регионы, а к 21 июля обещают доставить в каждую область. Насколько эффективна вакцина, кому ее будут колоть, есть ли от прививки побочки, подробно описало "Новое время". Коротко приводим самые важные нюансы применения препарата.

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Где производят препарат и по какой технологии?

Разработчиком вакцины является биотехнологическая компания Moderna (США), а производят ее в США и Испании. Сам препарат называется Spikevax и принадлежит к типу мРНК-вакцин. В их основе — молекулы РНК вируса, которые кодируют характерный для него белок. Попадая в клетки организма, вакцинная РНК стимулирует синтез в них такого же белка и "учит" нашу иммунную систему распознавать его. Конечно же, такая вакцина безопасна и не может спровоцировать инфекцию.

Указанная вакцина для "доставки" РНК вирусного белка в организм использует липидные наночастицы (своего рода "пузыри" из липидов, в которые "упакована" модифицированная нуклеозидом РНК).

Насколько эффективна Moderna?

По данным производителя, эффективность вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%. Исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США показало чуть другие, но все равно высокие результаты — 90%.

Сколько нужно доз, куда и через какой промежуток?

Вакцина максимально эффективна при введении двух доз в плечо с интервалом в 28 дней, то есть через четыре недели.

Есть ли побочки после такой прививки?

Да, иногда вакцина провоцирует незначительные побочные эффекты вроде ощущения усталости, боли в мышцах и головной боли. Также могут быть неприятные ощущения в месте прививки и повышенная температура. "Побочки" обычно проходят в течение одного-трех дней.

В то же время в США и Евросоюзе изучают единичные случаи миокардита и перикардита, вероятно спровоцированные применением мРНК-вакцин. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало, что они могут быть одним из побочных эффектов вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna.

Однако как ЕМА, так и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний считают, что преимущества вакцинации этими препаратами все же перевешивают возможные риски.

А противопоказания есть?

Вакцинироваться такой вакциной нельзя тем, у кого есть аллергия на какой-либо ингредиент мРНК-вакцин (к примеру, полиэтиленгликоль), другие возможные противопоказания лучше обсудить с врачом.

Какие страны признают вакцину Moderna?

Moderna — одна из сертифицированных мРНК-вакцин, которые используют в массовых кампаниях вакцинации от COVID-19 во многих государствах. Препарат также входит в перечень утвержденных ЕМА. Он признается в США, Канаде, Израиле, Швейцарии и в большинстве стран Евросоюза. Ранее же министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что вакцинация Moderna дает право получить международной паспорт вакцинации.

Как хранят эту вакцину?

Допускается хранение вакцины при температуре стандартного медицинского холодильника (2−8°C) в течение 30 дней или же ее можно хранить до 6 месяцев при температуре −20°C. После извлечения вакцины из холодильника для применения ее можно хранить при комнатной температуре не более 12 часов.

Кому в Украине достанется прививка этим препаратом?

В Минздраве планируют прививать ей организованные коллективы (по заявкам от коллективов численностью более 50 человек) и профессиональные группы из предыдущих этапов вакцинации.