Политика 1 час назад

Украина договорилась с США о поставке 2 млн доз вакцины Moderna от Covid-19 — Ляшко

По словам министра, поставка может состояться уже в текущем месяце

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna. Об этом он сказал журналистам вечером 1 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы с США договорились. Они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", — заявил он.

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Ляшко уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.

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Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac и 2 млн доз вакцины Pfizer (в том числе 1 млн доз в июле и 1 млн в августе).

Он напомнил, что Украина также достигла договоренности о поставке 10 млн доз вакцины другого американского производителя — Novavax. Чиновник отметил, что 4 млн доз этого препарата поступят уже августе. Кроме того, по его словам, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Ляшко подчеркнул, что имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что данное им обещание провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.

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