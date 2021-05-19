Политика 20 минут назад

Амбиции меньше президентских: Ляшко обещает привить лишь 5 млн украинцев за лето

За лето Виктор Ляшко планирует сделать 10 млн прививок

Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктор Ляшко. Фото: Facebook
Виктор Ляшко. Фото: Facebook

На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период, то есть сделать 10 млн прививок.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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"10 млн прививок, то есть 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантированно", — подчеркнул Ляшко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса до Дня независимости.

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В ходе заседания члены комитета одобрили его кандидатуру и рекомендовали Верховной Раде назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины.

19 мая Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады на заседании рекомендовал парламенту назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения.

"За" кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов, Яна Зинкевич при этом воздержалась.

При этом Михаил Радуцкий выразил уверенность, что кандидатура Ляшко на должность министра здравоохранения будет одобрена также и в сессионном зале.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении министром здравоохранения Виктора Ляшко, ныне занимающего должность заместителя министра — главного санитарного врача Украины.

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Напомним, 18 мая Верховная Рада поддержала представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Накануне профильный комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьера об отставке Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.

Сам Степанов отреагировал на свою возможную отставку заявлением о подковерных играх "политических сил с низким рейтингом". 

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