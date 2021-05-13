Ляшко перечит Шмыгалю: вакцин для привития на выходных всех записавшихся в "Дія" нет

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отрицает слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что зарегистрированные в приложении "Дія" желающие получат прививку от коронавируса вне очереди и уже в ближайшие выходные.

Как оказалось, вакцинировать будут только граждан из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет, сообщил он в эфире в Instagram "Радио Свобода".

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"Есть все желающие, и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", — заявил Ляшко.

"Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дія" на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в "Дія" у нас таких 23 тысяч 900 человек, и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", — добавил Ляшко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции всех лиц, записавшихся на прививку через веб-портал или мобильное приложение "Дія", будет производиться по выходным дням.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним также, что накануне Шмыгаль заявил, что Минздрав изучает возможность вакцинации от Covid-19 всего населения в некоторых городах, в первую очередь курортных, где можно будет отменить карантинные ограничения для восстановления полноценной жизни и приема туристов.

В то же время, по словам премьера, он считает нецелесообразным ведение переговоров об открытии границ с отдельными странами, где применяется подобный украинскому набор вакцин против Covid-19.

При этом в Минздраве обещают, что уже с июля в "Дії" можно будет получить сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса.

Ранее в ведомстве также ввели механизм, согласно которому компании, штат которых составляет более 50 человек, могут подать заявку на коллективную вакцинацию против Covid-19.