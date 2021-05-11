Украина не будет вести переговоры с отдельными странами по открытию границ — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает нецелесообразным ведение переговоров об открытии границ с отдельными странами, где применяется подобный украинскому набор вакцин против Covid-19. Об этом глава правительства сказал в интервью "РБК-Украина".

"Вести сегодня переговоры с отдельными странами по взаимному допуску считаю нецелесообразным. Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом. Три туристические страны, например, открыли свои двери для всех туристов, для украинцев в частности. Какие-то страны еще не открылись, потому что у них своя стратегия", — отметил он.

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Шмыгаль отметил, что в приоритете на сегодня стоят переговоры с Европейским союзом по унификации так называемого паспорта вакцинации, которые ведутся "очень серьезно" и в ежедневном формате.

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Премьер при этом убежден, что все вакцины, которыми прививают в Украине от Covid-19, будут одобрены в ЕС, что может позволить в дальнейшем свободные поездки в ЕС людей, вакцинированных в Украине.

"Важно, что и Astrazeneca, и Pfizer одобрены ВОЗ. Sinovac может быть одобрен в ближайшее время, и уже сейчас его одобрили многие передовые страны. Вопрос их регистрации в ЕС на повестке дня. И Covishield, и Sinovac рассматриваются, документы приняты и будут рассматриваться Европейским союзом", — ответил глава Кабмина на вопрос о том, что в Украине, в частности, используются и вакцины, не сертифицированные на международном уровне.

Шмыгаль выразил уверенность, что все вакцины, которые одобрены ВОЗ, будут в итоге одобрены также и всеми цивилизованными странами.

"Тем более, что ими вакцинируется и часть людей в европейских странах. Венгрия, например. Поэтому это вопрос времени и технических и бюрократических процедур. Убежден, эти вакцины будут зарегистрированы, давайте подождем", — сказал он.

В отношении паспорта вакцинации премьер заявил, что Украина готова ввести любую из моделей такого документа, которая возможна в Европе, — цифровую с QR-кодом или же формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире.

"Все люди, получившие вакцину, зарегистрированы в электронной системе eHealth. Поэтому технологически это несложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме. ЕС обещает в июне дать модель этого паспорта вакцинации. Там очень сложная дискуссия по недискриминации, стоит вопрос — это ограничение или это разрешение", — добавил он.

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в настоящее время Украина имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от Covid-19, включая 8 млн доз в рамках механизма COVAX.

Отметим, что по итогам 10 мая в Украине было привито против коронавируса первой дозой 865,6 тысячи человек, однако вторую дозу, по данным Минздрава, получили пока лишь 695 человек на всю страну. Как отметил в интервью Шмыгаль, в Украину поступило уже 1,6 млн доз вакцин, а в мае придет еще 2 млн.