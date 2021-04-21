Украинские туристы теперь могут ездить в Черногорию без ограничений

Черногория отменила все ограничительные меры для посещения страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

Об этом написал в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич.

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"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в частности, ПЦР-тестирование", — написал Спаич.

При этом, министр не уточнил, когда именно начнут действовать новые правила для иностранных туристов.

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17 апреля на большей части территории Черногории были ослаблены ограничительные меры.

В частности, действие комендантского часа сокращено — теперь он начинается в 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.

Кроме этого, продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки теперь работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.

Напомним, с 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.