Украинские туристы теперь могут ездить в Черногорию без ограничений

Черногория отменила все ограничительные меры для посещения страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.
Об этом написал в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич.
"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в частности, ПЦР-тестирование", — написал Спаич.
При этом, министр не уточнил, когда именно начнут действовать новые правила для иностранных туристов.
17 апреля на большей части территории Черногории были ослаблены ограничительные меры.
В частности, действие комендантского часа сокращено — теперь он начинается в 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.
Кроме этого, продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.
Торговые центры и рынки теперь работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.
Напомним, с 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.
Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.