Украинская авиакомпания запускает рейсы в Черногорию

Украинский авиаперевозчик Windrose анонсировал рейсы из Киева в Подгорицу. Летать в столицу Черногории украинцы смогут с 1 декабря.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании на странице в Facebook, авиарейсы стартуют 1 декабря. Билеты уже можно бронировать и покупать на сайте Windrose.

Стоимость полета туда и обратно — 7 333 грн.

Напомним, авиакомпания Windrose ("Роза ветров") открыла продажу билетов на рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" в Сербию и Северную Македонию.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose с 24 октября открывает прямые рейсы из Киева в Любляну (Словения).

Напомним, 4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению Киев — Загреб — Киев.

Перед этим сообщалось, что "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации.