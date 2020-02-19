"Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям

Авиакомпания "Роза ветров" открыла продажу авибилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации. Речь идет об авиарейсах в Любляну (Словения), Загреб (Хорватия), Берлин (Германия) и Бургас (Болгария). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Период выполнения авиарейсов в Любляну — с 30 апреля по 22 октября. Авиарейсы выполняются из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Любляны на самолетах Embraer-145 по четвергам и воскресеньям.

Период выполнения авиарейсов в Загреб — со 2 июня по 24 октября. Авиарейсы выполняются из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Загреба на самолетах Embraer-145 по вторникам, четвергам и субботам.

Период выполнения авиарейсов из Днепра в Берлин — с 1 июня по 24 октября. Авиарейсы выполняются из Международного аэропорта "Днепропетровск" в аэропорт "Берлин-Тегель имени Отто Лилиенталя" на самолетах Embraer-145 по понедельникам, средам и пятницам.

Период выполнения авиарейсов из Днепра в Бургас — с 7 июня по 13 сентября. Авиарейсы выполняются из Международного аэропорта "Днепропетровск" в аэропорт "Бургас" на самолетах Embraer-145 по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.