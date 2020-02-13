Транспорт 1 час назад

"Роза Ветров" запускает авиарейсы из Николаева в Киев и обратно: названа стоимость билетов

Авиакомпания запускает авиарейсы по данному маршруту с 18 мая

"Роза Ветров" запускает авиарейсы из Николаева в Киев и обратно: названа стоимость билетов "Роза Ветров" запускает авиарейсы из Николаева в Киев и обратно: названа стоимость билетов
Фото: 24 канал

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" запускает с 18 мая 2020 года авиарейсы "Киев — Николаев — Киев" и опубликовала стоимость билетов. Об этом сообщают НикВести.

Стоимость перелета из Николаева в Киев и обратно обойдется пассажиру в 5 тысяч 43 гривны. Билет в одну сторону обойдется в 2 тысячи 553 гривны.

Отметим, что график предусматривает вылет самолета рейсом 7W-195 из киевского аэропорта "Борисполь" в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W-196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

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В расписание для данного рейса "Роза Ветров" внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.

Директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев. 

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Ранее сообщалось, что "Роза Ветров" откроет новый международный рейс из Киева в столицу Словении Любляну, а также возобновит полеты из Киева в Одессу.

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