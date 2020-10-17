Транспорт 7 минут назад

Windrose запускает новые авиарейсы на Балканы

6 декабря авиакомпания планирует запустить рейсы в Скопье, с 7 декабря — в Белград

Фото: Facebook/WINDROSE-reliable wings Фото: Facebook/WINDROSE-reliable wings
Фото: Facebook/WINDROSE-reliable wings

Авиакомпания Windrose ("Роза ветров") открыла продажу билетов на рейсы из киевского аэропорта Борисполь в Сербию и Северную Македонию, сообщает avianews.com.

Как отмечает издание, 6 декабря авиакомпания планирует запустить рейсы в Скопье, с 7 декабря — в Белград. Оба маршрута Windrose будет обслуживать два раза в неделю на региональных 48-местных самолетах Embraer 145.

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Из Киева в Скопье "Роза Ветров" планирует летать по четвергам и воскресеньям, из Киева в Белград — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около 2 часов.

Билеты на маршрут Киев — Скопье авиакомпания продает по цене от 7 400 грн в обе стороны, на линию Киев — Белград — от 7 500 грн. В стоимость входит перевозка 7 кг ручной клади и 23 кг багажа.

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По данным консульской службы МИД Украины, сейчас и Сербия, и Северная Македония разрешают въезд граждан Украины в том числе с целью туризма.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose с 24 октября открывает прямые рейсы из Киева  в Любляну (Словения).

Напомним, 4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению "Киев — Загреб — Киев".

Перед этим сообщалось, что "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации. 

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