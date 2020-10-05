Украинская авиакомпания Windrose запускает прямые рейсы в Любляну

Украинская авиакомпания Windrose ("Роза ветров") с 24 октября открывает прямые рейсы из Киева в Любляну (Словения).

Предполагается, что полеты будут выполнять на самолетах "Эмбраер RJ145" дважды в неделю — по вторникам и субботам, продолжительность перелета ориентировочно 2 часа, сообщает издание "Крылья".

Указано, что авиабилеты на рейс Киев — Любляна уже в продаже по цене от 215 евро в обе стороны.

Как известно, с 1 октября правительство Словении упростило въезд для украинцев. Теперь гражданам Украины разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина при наличии отрицательного результата ПЦР теста на коронавирус.

В то же время информация о возможности путешествий с туристической целью нуждается в уточнении, поскольку на сайте полиции Словении в обновленной статье есть примечание, что "По состоянию на 31 марта 2020 года временное ограничение на необязательные поездки в ЕС означает, что граждане третьих стран могут въезжать в Словению только в срочных случаях".

Читайте также: Авиакомпания Windrose впервые объединяет рейсами крупнейшие города Украины

Отмечается, что авиакомпания Windrose планировала открыть рейсы в Любляну еще в апреле, но из-за введенных ограничений стран рейсы отменили.

Напомним, 4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению "Киев — Загреб — Киев".

Перед этим сообщалось, что "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации. Речь идет об авиарейсах в Любляну (Словения), Загреб (Хорватия), Берлин (Германия) и Бургас (Болгария). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.