Транспорт 1 час назад

"Роза ветров" открывает авиарейсы в Загреб

Авиаперелеты из Киева в столицу Хорватии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям

Фото: Wind Rose Фото: Wind Rose
Фото: Wind Rose

4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению "Киев — Загреб — Киев", тогда как ранее о возобновлении этих авиарейсов писал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Об этом говорится в сообщении компании, передают "Українські Новини".

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По информации издания, авиаперелеты из Киева в столицу Хорватии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Авиарейс 7W765 "Киев — Загреб": вылет в 11:30, прилет в 12:40; время в пути 2 часа 10 минут.

Авиарейс 7W766 "Загреб — Киев": вылет в 13:25, прилет в 16:20; время в пути 1 час 55 минут.

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Аэропорт вылета — "Борисполь", терминал Д, авиарейсы выполняются на самолетах: ATR72-600 и Embraer T-145.

Стоимость авиабилета учитывает багаж весом до 23 кг.

Напомним, "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации. Речь идет об авиарейсах в Любляну (Словения), Загреб (Хорватия), Берлин (Германия) и Бургас (Болгария). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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