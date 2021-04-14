Греция хочет, чтоб Украина внедрила COVID-сертификаты

С 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, передает "Укринформ".

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"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, ведь есть смешанные браки, люди с родственными связями, смогут это сделать", — сказал Теохарис.

По словам министра, для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинской властью.

"Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) — Delo.ua)", — заявил министр.

Теохарис также отметил, что на сегодняшний день Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "для снижения затрат на путешествие", который может быть введен уже с 14 мая.

По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.

Министр подчеркнул, что в этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до пяти лет. В частности, родители ребенка в возрасте старше пяти лет должны предъявить отрицательный тест.

Чиновник добавил, что окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

Напомним, в середине марта текущего года Европейская комиссия представила проект Цифровых зеленых сертификатов (Digital Green Certificate), которые позволят их владельцам безопасно и с минимальными ограничениями путешествовать в Евросоюзе во время пандемии COVID-19.

Сертификаты будут содержать информацию о наличии прививки, отрицательного теста или антител после перенесенной коронавирусной инфекции.

Источник фото: Depositphotos.