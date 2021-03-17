Визы эпохи пандемии — Еврокомиссия разработала проект COVID-сертификата для поездок в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) представила проект Цифровых зеленых сертификатов (Digital Green Certificate), которые позволят их владельцам безопасно и с минимальными ограничениями путешествовать в Евросоюзе во время пандемии COVID-19. Сертификаты будут содержать информацию о наличие прививки, отрицательного теста или антител после перенесенной коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сертификаты будут выдаваться бесплатно в электронном или бумажном виде. Обе версии будут иметь QR-код, содержащий необходимую ключевую информацию: имя, дату рождения, дату выдачи и информацию о прививке, отрицательном тесте или наличии антител, а также цифровую подпись, которая позволит убедиться, что сертификат подлинный. Вся информация будет вноситься на языке государства-члена ЕС, выдавшего его, а также на английском.

Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Выдавать его будут всем гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности, а также тем, кто не имеет гражданства ЕС, но проживает в одной из стран-членов или имеет право путешествовать в пределах Союза.

В ЕК отмечают, что система Цифровых зеленых сертификатов — это временная мера. Их действие будет приостановлено, как только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Ранее страны Европейского Союза договорились разработать единые электронные "паспорта вакцинации". По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ожидается, что они начнут работать к лету 2021 года.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов в январе заявлял, что в Украине будут внедрены "паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза" в связи с вакцинацией от COVID-19.

Вскоре министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры технически готовы обеспечить внедрение в Украине электронные свидетельства вакцинации от коронавируса.