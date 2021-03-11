Транспорт 1 час назад

Авиакомпания Air Serbia одной из первых протестирует цифровой COVID-паспорт

Первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель

Самолет аваикомпании Air Serbia. Фото: Википедия Самолет аваикомпании Air Serbia. Фото: Википедия
Самолет аваикомпании Air Serbia. Фото: Википедия

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) начнет тестирование IATA Travel Pass — нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии.

Об этом сообщает Euractiv.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Власти Сербии заявили, что государство станет одним из первых в Европе, которые присоединятся к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение безопасных путешествий и восстановление индустрии туризма и авиаперевозок.

Указано, что первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.

Как отмечается, приложение IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих мобильных телефонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.

Также приложение будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19, и путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.

Читайте также:
В Кабмине не ставят задач по внедрению паспортов вакцинации населения — Федоров

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что правительства стран-членов ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 к лету.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине будут внедрены "паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза" в связи с вакцинацией от Covid-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Pfizer хочет производить вакцину в Индии — СМИ
Pfizer хочет производить вакцину в Индии — СМИ
Разумков объяснил, почему не хочет прививаться от Covid-19
Разумков объяснил, почему не хочет прививаться от Covid-19
Глава НБУ заболел коронавирусом и находится на самоизоляции
Глава НБУ заболел коронавирусом и находится на самоизоляции
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НКРЭКУ повысила тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды" с 1 апреля

  3. Разумков объяснил, почему не хочет прививаться от Covid-19

  4. НКРЭКУ оштрафовал три компании ДТЭКа на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

  5. Суд открыл дело по иску Минюста о запрете Партии Шария

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...