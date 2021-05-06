Общество 30 минут назад

Ковидные сертификаты в Украине могут запустить уже с июля — Минздрав

Степанов считает, что такие документы надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки

Максим Степанов одним из первых в Украине привился от Covid-19. Фото: Минздрав Максим Степанов одним из первых в Украине привился от Covid-19. Фото: Минздрав
Максим Степанов одним из первых в Украине привился от Covid-19. Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения отрабатывает возможность внедрения внутриукраинских сертификатов с данными о вакцинации против Covid-19, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от этой болезни.

Как говорится в сообщении ведомства, документ разрабатывается с учетом требований Digital Green Certificate Европейской комиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения.

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"Его цель — свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія", — отмечают в министерстве.

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До внедрения таких сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу. При необходимости предъявления при пересечении границы они смогут получить бумажное международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас является действующим.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внутренней презентации инициативы рассказал, что документ планируют разработать в кратчайшие сроки и он может быть запущен уже с 1 июля.

"Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал. Мы знаем, какие потенциальные данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение — нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", — пояснил министр.

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По словам Степанова, запуск украинского ковидного сертификата будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на коронавирусную инфекцию при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

"Как вы знаете, у нас есть проблема самолечения. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем — болели они Covid-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если будет внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов, это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением", — считает он.

Напомним также, что в Евросоюзе паспорта вакцинации должны заработать с 15 июня. Сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии.

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