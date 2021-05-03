В Евросоюзе хотят разрешить въезд вакцинированным туристам

Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Такое решение было принято впервые с начала пандемии, говорится в распространенном заявлении ЕК.

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Указано, что вакцинация должна проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС. Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", — говорится в сообщении.

При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз летом 2021 года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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Напомним, цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня 2021 года.

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

Как сообщадось, с 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.