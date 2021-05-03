В Евросоюзе хотят разрешить въезд вакцинированным туристам

Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
Такое решение было принято впервые с начала пандемии, говорится в распространенном заявлении ЕК.
Указано, что вакцинация должна проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС. Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", — говорится в сообщении.
При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз летом 2021 года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Напомним, цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня 2021 года.
При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.
Как сообщадось, с 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.
Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.