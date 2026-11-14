Зеленский подписал закон о дроп-счетах: что грозит за передачу карты

Президент Владимир Зеленский подписал закон №16013, вводящий уголовную ответственность за участие в схемах с использованием чужих банковских карт и счетов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на карту законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон касается, в частности, так называемых дропов — людей, которые за вознаграждение передают свои банковские карты, реквизиты или доступ к счетам другим лицам для проведения незаконных операций.

В то же время речь идет не о какой-либо передаче карты другому человеку, а о действиях с целью совершения мошенничества или иного уголовного преступления.

Какое наказание предусмотрено

За передачу собственной карты или доступа к счету для мошенничества других лиц предусмотрен штраф от 300 до 1000 тысяч рублей — от 5100 до 17 тыс. грн.

За получение, приобретение, хранение, сбыт или передачу чужих карт с целью мошенничества предусмотрен штраф от 51 тыс. до 85 тыс. грн, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы сроком от двух до четырех лет.

За повторное правонарушение или действие организованной группы предусмотрен штраф от 85 тыс. до 170 тыс. грн или заключение сроком от четырех до шести лет.

Когда можно избежать ответственности

Человек, впервые совершивший правонарушение по части первой новой статьи Уголовного кодекса, может быть освобожден от ответственности, если добровольно сообщит об этом правоохранителям и поможет раскрыть и прекратить преступление.

Закон также расширяет основания для применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если соответствующие преступления совершили их уполномоченные представители от имени и в интересах компании.

Документ должен усилить борьбу с финансовым мошенничеством и имплементирует положения Директивы ЕС 2019/713 по противодействию мошенничеству и подделке безналичных платежных средств.

Напомним, 28 октября Верховная Рада уже ввела уголовную ответственность для "дропов". Законопроект тогда был поддержан во втором чтении и в целом.