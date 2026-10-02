За "легкую" подработку можно стать фигурантом дела: как наказывают за махинации с банковскими карточками

По меньшей мере 16 судебных приговоров нашел "Опендатабот" с упоминаниями о дропах или «денежных илах» за последние 8 лет. Дроп — человек, который за денежное вознаграждение передает свои банковские счета или доступ к ним для чужих схем. У 13 из них счета дропов использовали в схемах, связанных с наркотрафиком, еще 3 — в онлайн-мошенничестве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Динамика приговоров

Отмечается, что 3 таких приговора уже найдены в этом году. В то же время, за 2024 и 2025 годы приговоров, где применялась схема с дропами, не было выявлено. Больше таких решений пришлось на 2020 год — 8. Еще по 2 приговора найдено за 2019 и 2021 годы, а один — за 2023-й.

В 81% дел дроп-счета были частью схем, связанных с наркотрафиком: 13 приговоров. Еще 3 приговора касались онлайн-мошенничества с использованием дроп-счетов.

В то же время, упоминание о дропе в приговоре не всегда означает, что именно владельца счета осудили за передачу своих банковских данных. В части решений дропы описаны как один из элементов общей преступной схемы, тогда как осужденное лицо выполняло другую роль.

Как наказывают

В 75% приговоров основным наказанием было лишение свободы: 12 приговоров. Сроки составляли от 2 до 10 лет. В то же время, в 8 приговорах осужденных освободили от отбывания наказания с испытанием.

Еще в 4 приговорах наказанием стал штраф. В общей сложности конкретная сумма штрафа указана в 6 решениях — от 98,6 тыс. грн до 850 тыс. грн.

Больше приговоров с упоминаниями о дропах вынесли суды Киева — 10, или 63% от всех найденных. Еще 2 приходятся на Одесщину. По одному решению обнаружено на Днепропетровщине, Закарпатье, Киевщине и Николаевщине.

По отдельным делам суды также взыскивали средства в пользу потерпевших. Так, в одном приговоре речь идет о 8,65 млн грн возмещения: 6,65 млн грн материального и еще 2 млн грн морального ущерба. По двум другим делам обвиняемые добровольно возместили потерпевшим 42,1 тыс. грн. Еще в двух приговорах суды взыскали 29,8 тыс. грн процессуальных расходов в целом.

Напомним, что в сентябре 2026 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 16013, предлагающий ввести уголовную ответственность за передачу или получение банковских карт, счетов и доступа к ним для использования в мошеннических и других преступных схемах. Изменения, в частности, направлены на борьбу с так называемыми дропами и дроп-счетами.

О "дропов"

"Дропы" (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Злоумышленники обещают "дропам" денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Они используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других мошеннических действий.

Вовлечение в схему "дропов" способствует распространению финансовых преступлений и мошенничества, что вредит финансовой системе в целом.

Напомним, по состоянию на июнь банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с "дропами" .