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Дата публикации

Аукцион на 700 МВт ветровой генерации: бизнес запросил почти вдвое больше мощности

ВИДЕ, ветрогенерация
В 2025 году расчеты с производителями ВИЭ выросли. / Википедия

В Украине прошел аукцион по распределению квоты поддержки на 700 МВт для развития ветровой генерации. Участие в торгах приняли девять компаний, подавших 93 предложения с суммарной заявленной мощностью 1218,1 МВт.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Аукцион на развитие ветровой генерации

Ценовые предложения участников составили от 2,98 до 7,4 евроцента за кВтч.

Таким образом, заявленная участниками мощность почти в 1,7 раз превысила объем квоты, выставленной на аукцион. Высокая активность участников свидетельствует об интересе бизнеса к реализации новых проектов ветровой генерации в Украине.

Развитие ветроэнергетики рассматривается как одно из направлений усиления устойчивости украинской энергосистемы, диверсификации источников генерации и привлечения инвестиций в энергетический сектор.

Аукцион прошел по обновленным правилам поддержки проектов возобновляемой энергетики. В августе правительство изменило условия проведения таких торгов, в частности, упростив участие инвесторов.

Первые аукционы по новым правилам прошли 25 сентября. Тогда распределяли квоты поддержки новых солнечных электростанций, а также СЭС, оборудованных установками хранения энергии.

Новый механизм предполагает постепенное распределение квот поддержки для проектов возобновляемой энергетики через конкурентные аукционы.

Напомним, в Одесской области построят три новых ветроэлектростанции при поддержке британского инвестора Elementum Energy. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 90 млн. евро, что позволит существенно усилить энергонезависимость южных областей Украины.

Автор:
Ольга Опенько

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