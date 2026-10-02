МВФ планирует объединить второй и третий пересмотры программы Украины

Международный валютный фонд планирует до декабря вынести на рассмотрение совета исполнительных директоров объединенный второй и третий пересмотры программы расширенного финансирования EFF для Украины. Однако решение будет зависеть от того, получит ли Украина достаточные и надежные гарантии финансирования для покрытия прогнозируемого дефицита средств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

"Команда работает над тем, чтобы вынести вопрос об объединенном втором и третьем пересмотре программы на рассмотрение исполнительного совета до декабря", - сказала спикер МВФ Джулия Козак.

По ее словам, вынесение вопроса на рассмотрение совета директоров зависит от получения достаточных и надежных гарантий финансирования на условиях, совместимых с обеспечением долговой устойчивости Украины.

В МВФ пока не называют конкретный размер дефицита финансирования после 2026 года. Он будет зависеть от хода войны, проведения реформ, экономической ситуации и дальнейшей поддержки международных партнеров.

Министр финансов Сергей Марченко ранее сообщал, что миссия МВФ по пересмотру программы EFF ожидается в ноябре. К настоящему времени Украина рассчитывает подтвердить источники $52,6 млрд внешнего финансирования госбюджета на 2027 год.

Сейчас около $32,6 млрд из этой суммы еще нуждаются в подтверждении. В Киеве рассчитывают, что ЕС покроет две трети потребностей Украины во внешнем финансировании, что может прибавить около $17,5 млрд подтвержденных средств.

Еще около $15 млрд правительство рассчитывает привлечь за счет двустороннего финансирования, гарантий и программ международных финансовых организаций. Также рассматриваются возможности увеличения финансирования за счет замороженных российских активов, однако готовых решений пока нет.

Новая четырехлетняя программа EFF в размере $8,1 млрд была одобрена в феврале 2026 года. В июле МВФ завершил первый пересмотр и выделил Украине около $690 млн, после чего общий объем полученного финансирования по программе вырос до $2,2 млрд.

По результатам второго пересмотра Украина может получить около $700 млн, а третьего – еще примерно $950 млн. Таким образом, успешное завершение двух просмотров может открыть доступ в общей сложности около $1,65 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что до приезда миссии МВФ в ноябре Украине необходимо подтвердить $32,6 млрд финансирования из необходимых $52,6 млрд внешних поступлений в государственный бюджет в 2027 году.