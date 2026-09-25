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Миссия МВФ ожидается в ноябре: Украине нужно подтвердить $32,6 млрд. финансирования
Украине к ноябрьской миссии МВФ желательно подтвердить источники всех $52,6 млрд. внешнего финансирования, необходимого для покрытия потребностей государственного бюджета в 2027 году. В настоящее время в окончательном подтверждении еще нуждаются около $32,6 млрд.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко, пишет "Интерфакс-Украина".
Миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF ожидается в ноябре.
По словам Марченко, для завершения пересмотра МВФ должно получить заверение, что потребности государственного бюджета в финансировании будут закрыты, по меньшей мере, на год вперед.
В Минфине рассчитывают, что Европейский Союз и на следующий год покроет две трети потребности Украины во внешнем финансировании. Это позволило бы подтвердить еще около $17,5 млрд.
Для остальных примерно $15 млрд правительство рассматривает двустороннее финансирование, гарантии партнеров и программы международных финансовых организаций.
Отдельно продолжаются переговоры о возможности получить больше средств за счет замороженных российских активов. Среди вариантов обсуждается изменение механизма управления такими активами и их размещение в более доходные инструменты, однако готового решения пока нет.
Марченко подчеркнул, что выполнение Украиной обязательств перед международными партнерами важно не только для привлечения новых средств, но и для получения уже согласованного финансирования.
Второй просмотр может открыть еще около $700 млн
Новая четырехлетняя программа EFF для Украины в размере $8,1 млрд была одобрена МВФ в феврале 2026 года.
После первого пересмотра в июле Украина получила около $690 млн, а общая сумма финансирования по новой программе составила примерно $2,2 млрд.
По результатам второго пересмотра Украина может получить еще около $700 млн. Следующий пересмотр предполагает возможность привлечь около $950 млн.
Напомним, ранее Минфин уже оценивал непокрытую потребность бюджета на 2027 год в $32,6 млрд. В целом потребность Украины во внешнем финансировании в следующем году составляет $52,6 млрд.
Добавим, что во время предыдущей миссии стороны уже обсуждали финансирование бюджета на 2026–2027 годы и выполнение Украиной условий новой программы EFF.