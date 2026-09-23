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МВФ поможет найти Украине часть необходимых средств: Верховная Рада примет все необходимые законы

Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристаллиной Георгиевой
Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристаллиной Георгиевой / Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и заверил, что до конца года Верховная Рада примет все законы, необходимые для финансовой поддержки Украины.

Как пишет Dilo, об этом президент сообщил в социальных сетях.

Зеленский отметил, что каждый экономический шаг поддержки Украины со стороны МВФ - это "справедливая защита" украинцев.

Он добавил, что вместе с Георгиевой они обсудили важность принятия законов, которые Украина должна принять перед партнерами. По его словам, Верховная Рада уже проголосовала за часть решений, а до конца года планируют принять оставшиеся законы, необходимые для получения финансовой поддержки.

Зеленский заявил, что МВФ поможет Украине найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости страны в 2027 году.

Президент Украины также рассказал Герогиевой о ситуации с безопасностью в Украине и изменении российской тактики воздушных атак.

"Россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для нас. Спасибо за все программы поддержки со стороны МВФ, которые помогают нашей экономике выстоять", - подчеркнул он.

Напомним, следующий транш МВФ   оказался под угрозой   из-за невыполнения требований. Выделение 1,66 миллиарда долларов задерживается из-за недостаточного прогресса в реализации структурных реформ и медленного принятия необходимых законопроектов парламентом.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о   новая программа поддержки на $8,1 млрд на четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля   одобрила новую четырехлетнюю программу   расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила   первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила   второй транш около 690 млн долларов   от МВФ.

Автор:
Светлана Манько

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