МВФ допоможе знайти Україні частину необхідних коштів: Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони

Президент Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та запевнив, що до кінця року Верховна Рада ухвалить усі закони, необхідні для фінансової підтримки України.

Як пише Dilo, про це президент повідомив у соціальних мережах.

Зеленський зазначив, що кожен економічний крок підтримки України із боку МВФ — це "справедливий захист" українців.

Він додав, що разом із Георгієвою вони обговорили важливість ухвалення законів, які Україна зобовʼязана прийняти перед партнерами. За його словами, Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, а до кінця року планують ухвалити решту законів, необхідних для отримання фінансової підтримки.

Зеленський заявив, що МВФ допоможе Україні знайти частину коштів, необхідних для фінансової стійкості країни у 2027 році.

Президент України також розповів Герогієвій про безпекові ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак.

"Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти", — наголосив він.

Нагадаємо, наступний транш МВФ опинився під загрозою через невиконання вимог. Виділення 1,66 мільярда доларів затримується через недостатній прогрес у реалізації структурних реформ і повільне ухвалення необхідних законопроєктів парламентом.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

23 липня Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ.