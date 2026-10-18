Теплокомуненерго просять уряд розблокувати 1 млрд грн напередодні зими і попереджають про ризики для опалювального сезону

Підприємства тепло- та водопостачання заявили про понад 1 млрд грн заблокованих Держказначейством платежів та закликали уряд невідкладно відновити їх проведення. За словами тепловиків, через це вони не можуть завершити ремонти, сформувати запаси пального та матеріалів і вчасно виплатити зарплати.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Учасники заходу заявили, що платежі підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) були заблоковані після рішення Кабінету міністрів щодо економії бюджетних коштів. За їхніми даними, загальний обсяг таких платежів перевищує 1 млрд грн.

Директор КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" Максим Білик зазначив, що серед заблокованих платежів є навіть кошти на зарплати за вересень.

"Платежі заблоковані, і в казначействі стоїть навіть наша зарплата за вересень, а це не бюджетні, а власні кошти підприємства! Повний абсурд: податки списані, а зарплата стоїть", – заявив він.

Директор "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась наголосив, що йдеться не про бюджетні кошти. За його словами, відповідно до постанови уряду №812, 65% платежів споживачів автоматично спрямовуються на оплату газу, а решта 35% мають залишатися підприємствам для поточної роботи.

Через блокування рахунків підприємства не можуть використовувати ці кошти для закупівлі пального, проведення термінових ремонтів та ліквідації аварій.

Тепловики просять не скорочувати бронювання

Ще однією проблемою представники галузі назвали можливе скорочення квоти бронювання працівників підприємств тепло- та водопостачання із 75% до 60%.

За словами учасників круглого столу, середній дефіцит кадрів у галузі вже становить близько 30%. Подальше зменшення кількості заброньованих працівників, на їхню думку, може призвести до відтоку кваліфікованих спеціалістів та ускладнити ліквідацію аварій під час опалювального сезону.

"Це призведе до критичної неспроможності теплокомуненерго виконувати свою пряму функцію – забезпечувати міста теплом", – заявив Карась.

Керівник "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець зазначив, що кадровий дефіцит у галузі став критичним ще до появи планів скоротити квоту. За його словами, теплопостачальні підприємства, навпаки, пропонують збільшити можливість бронювання до 100%, прирівнявши їх до енергетичних компаній.

Учасники круглого столу також закликали Кабмін налагодити постійні консультації з підприємствами тепло- та водопостачання щодо фінансування та кадрових питань.

Нагадаємо, уряд напередодні повідомив, що поступово відновлює призупинені бюджетні видатки, зокрема для регіонів. Подальше відновлення фінансування залежатиме від надходження міжнародної допомоги.