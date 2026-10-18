Теплокоммунэнерго просят правительство разблокировать 1 млрд грн накануне зимы и предупреждают о рисках для отопительного сезона

Предприятия тепло- и водоснабжения заявили о более чем 1 млрд грн заблокированных Госказначейством платежей и призвали правительство безотлагательно возобновить их проведение. По словам тепловиков, из-за этого они не могут завершить ремонты, сформировать запасы горючего и материалов и своевременно выплатить зарплаты.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Участники мероприятия заявили, что платежи предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) были заблокированы после решения Кабинета министров по экономии бюджетных средств. По их данным, общий объем таких платежей превышает 1 млрд. грн.

Директор КП ВМР "Винницагортеплоэнерго" Максим Билык отметил, что среди заблокированных платежей есть даже средства на зарплаты за сентябрь.

"Платежи заблокированы, и в казначействе стоит даже наша зарплата за сентябрь, а это не бюджетные, а собственные средства предприятия! Полный абсурд: налоги списаны, а зарплата стоит", – заявил он.

Директор "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась подчеркнул, что речь идет не о бюджетных средствах. По его словам, согласно постановлению правительства №812, 65% платежей потребителей автоматически направляются на оплату газа, а остальные 35% должны оставаться предприятиям для текущей работы.

Из-за блокирования счетов предприятия не могут использовать эти средства для закупки горючего, проведения срочных ремонтов и ликвидации аварий.

Тепловики просят не сокращать бронирование

Еще одной проблемой представители отрасли назвали возможное сокращение квоты бронирования работников предприятий тепло- и водоснабжения с 75 до 60%.

По словам участников круглого стола, средний дефицит кадров в отрасли уже составляет около 30%. Дальнейшее уменьшение количества забронированных работников, по их мнению, может привести к оттоку квалифицированных специалистов и усложнить ликвидацию аварий во время отопительного сезона.

"Это приведет к критической несостоятельности теплокоммунэнерго выполнять свою прямую функцию – снабжать города теплом", – заявил Карась.

Руководитель "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец отметил, что кадровый дефицит отрасли стал критическим еще до появления планов сократить квоту. По его словам, теплоснабжающие предприятия, напротив, предлагают увеличить возможность бронирования до 100%, приравняв их к энергетическим компаниям.

Участники круглого стола также призвали Кабмин наладить постоянные консультации с предприятиями тепло- и водоснабжения по финансированию и кадровым вопросам.

Напомним, правительство накануне сообщило, что постепенно возобновляет приостановленные бюджетные расходы, в том числе для регионов. Дальнейшее возобновление финансирования будет зависеть от международной помощи.